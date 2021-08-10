Son aylarda Kovid
-19'a yakalanan kişilerin büyük çoğunluğu aşı olmayı erteleyen kişilerden oluşuyor. Aşı olmayı erteleyen ve Kovid- 19 hastalığına yakalanan Hayrettin Yılmaz da aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor. Günlerdir karantinada sevdiklerinden uzakta kalan Yılmaz, geçirdiği zor günleri "Allah kimseyi düşürmesin" diyerek ifade etti. Hastalığı sürecinde bir süre yoğun bakımda da kalan Yılmaz, aşı olmamanın pişmanlığını Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ndeki hasta odasında anlattı:
"Önlemimizi tabii ki alıyorduk fakat nereden, nasıl yakalandık bilmiyoruz. Çok pişmanım. 15 gündür yoğun bakımlardayım. Allah kimseyi düşürmesin. Nefes, öksürük, halsizlik gibi şikâyetlerim oldu. 15 gündür kimseyi göremiyorum. Keşke aşı olsaydım, bu durumlara düşmezdik. Bütün vatandaşlara da söylüyorum, herkes aşısını olsun. Aşı olsaydım belki Kovid olsam da hafif geçirirdim. Bu şekilde olmazdım yani. Böyle direkt yoğun bakımlık yapıyor. Sonuçta devamlı iğne, ilaç kullanıyorsun. Herkes aşısını olsun. Benim hastalığım bitti zaten. Allah izin verirse 3 ay sonra hemen gidip aşımı olacağım. Herkese tavsiye ederim."