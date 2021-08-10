Kıbrıs Türk Posta Tarihi Sergisi açıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay sergilerin açılışında yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Oluşumu'nun eğitim, bilim ve teknoloji alanında gerçekleştirdiği atılımlarla adından söz ettiren önemli bir kuruluş olduğunu kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Posta Dairesi'nin 57 yıl önce kurulduğunu hatırlatan Bakan Canaltay, teknoloji ile birlikte posta hizmetlerinde kullanılan materyallerde önemli bir dönüşüm yaşandığını söyledi.

Yakın Doğu Oluşum Müzeler Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ise, "Sanata ve müzeciliğe önem vererek tüm KKTC halkına yıllarca gurur duyacakları, yaşatıp koruyacakları, çağdaş bir alan yarattık. Bizler müzelerimizde modern eserlerle tarihi özellikleri de olan geleneksel eserleri bir araya getirerek modern müzecilikte yeni bir anlayış oluşturuyoruz" dedi.

İngiliz sömürge devrinden başlayarak 20'inci yüzyılın ortalarına kadar posta hizmetlerinde kullanılan ve her biri bir tarih barındıran materyaller Ağustos ayı sonuna kadar ziyarete açık olacak.