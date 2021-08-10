Kırklareli’de 30 keklik doğayla buluştu

Kırklareli'ne bağlı Kofçaz ilçesi Taştepe köyünde bulunan yaklaşık 700 metre rakımlı Ahmetbaba Tepesi olarak bilinen tarihi tepeye Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bölgeye otuz kınalı keklik bırakıldı.

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Taştepe köyü muhtarı Ümmet Uzunlar, keklikler için bölgeye 2 günde bir traktörü ile su taşıyor.

Muhtar Uzunlar; bu sıcak yaz günlerinde salınan bu kekliklerin su ihtiyaçlarını bir süre daha sürdüreceklerini söyledi.