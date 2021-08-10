Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kırklareli’de 30 keklik doğayla buluştu
Giriş Tarihi: 10.8.2021 11:29 Son Güncelleme: 10.8.2021 11:54

Kırklareli’de 30 keklik doğayla buluştu

ERDEM ESEN ERDEM ESEN
Kırklareli’de 30 keklik doğayla buluştu

Kırklareli’ne bağlı Kofçaz ilçesinin Taştepe köyünde Kırklareli orman işletme müdürlüğü tarafından doğaya 30 kınalı keklik salındı.

Kırklareli'ne bağlı Kofçaz ilçesi Taştepe köyünde bulunan yaklaşık 700 metre rakımlı Ahmetbaba Tepesi olarak bilinen tarihi tepeye Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bölgeye otuz kınalı keklik bırakıldı.

Kırklareli’de 30 keklik doğayla buluştu | Video

KEKLİKLERİN BURADA ÇOĞALMASI HEDEFLENİYOR

Taştepe köyü muhtarı Ümmet Uzunlar, keklikler için bölgeye 2 günde bir traktörü ile su taşıyor.

Muhtar Uzunlar; bu sıcak yaz günlerinde salınan bu kekliklerin su ihtiyaçlarını bir süre daha sürdüreceklerini söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kırklareli’de 30 keklik doğayla buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA