Koca: Önümüzdeki 10 gün çok önemli

Türkiye'de
dün test yapılan 245 bin 253 kişiden 23 bin 731'ine Kovid-19 tanısı konulurken, 117 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 365 oldu. Bugüne kadar yapılan aşı sayısı da 42 milyon 140 bin 662'si birinci doz, 29 milyon 637 bin 537'si ikinci doz, 5 milyon 774 bin 462'si üçüncü doz olmak üzere 77 milyon 552 bin 661'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, ortaya çıkan son tablo için "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz" ifadesini kullandı. Bu arada Ankara'nın yüzde 75'i aşan aşılanma oranıyla artık düşük riskli iller arasında olduğunu kaydeden Koca, "Haritamızdaki yeni rengi mavi" dedi.