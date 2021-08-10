Koyunları toprak kaymasında telef olan hayvan yetiştiricisine 35 koyun hibe edildi

21 Haziran'da Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünün Tosbağlık mevkiindeki ağılda yaşanan toprak kayması sonucunda hayvan yetiştiricisi Serkan Varol'a ait 58 küçükbaş hayvan telef olmuştu.

Yaşanan olay sonrasında küçükbaş hayvan yetiştiricisi Serkan Varol'a Nevşehir Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2 bin TL ve Ürgüp Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 3 bin TL nakdi yardım sağlandı.

Bu arada Nevşehir il merkezinde bulunan Nevşehir Damızlık Koyun ve Keçi Birliği tarafından sağlanan 35 küçükbaş hayvan düzenlenen törenle hayvan yetiştiricisi Serkan Varol'a Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel tarafından teslim edildi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, birlik, beraberlik ve dayanışmanın ortaya konulması açısından böyle bir çabanın mutluluk verici olduğunu belirterek, "Serkan Varol kardeşimiz, doğal afet sonrasında hayvanlarını kaybetmişti. Kendine geçmiş olsun dileklerimizi yaşanılan afet sonrasında iletmiş ve kendisine yardımcı olunacağını ifade etmiştik. Afet, elbette hiç birimizin arzu edeceği bir şey değil. Devlet-Millet birlikteliği ile birlikte bir çaba gösterildi. Daha önceden Kozaklı ilçesinde olduğu gibi yine zarara uğrayan çiftçilerimizin zararlarını bir nebze de olsa paylaşmak ve devletin yanlarında olduğunu ortaya koymak adına mutluluk verici bir şey. Bu birlik, beraberlik ve dayanışmayı gösterebilmek çok güzel bir şey." dedi.

Hayvan yetiştiricisi Kaya da "Toprak kaymasında 58 hayvanım telef olmuştu. O gün bana destek olunacağı sözü verilmişti bugün de 35 koyun verdiler. Verilen destekle acımız bir nebze de olsa hafifledi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Benim sigortam yoktu ama bundan sonra yaptıracağım. Herkese de sigorta yaptırmasını tavsiye ediyorum. Kimse benim başıma gelmez diye düşünmesin." ifadelerini kullandı.

Törene AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Nevşehir İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç, Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz ve ilgililer katıldı.