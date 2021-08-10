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Giriş Tarihi: 10.8.2021

Kukla Emel’in Türkiye yolculuğu İzmir’de bitti

Kukla Emel’in Türkiye yolculuğu İzmir’de bitti
Suriyeli sığınmacıların göç sırasında yaşadığı zorlukları gündeme getirmek amacıyla 9 yaşında Suriyeli bir mülteci kız çocuğunu simgeleyen 3.5 metre boyundaki kukla "Küçük Emel" 27 Temmuz'da Gaziantep'ten yola çıkarak Adana, Tarsus, Mersin, Konya, Antalya, Pamukkale ve Denizli'yi ziyaret etti. Küçük Emel, Türkiye yolculuğunu İzmir'de tamamladı. Ziyaretine, Efes Antik Kenti'nde başladı, Urla'da Uluslararası Göç Organizasyonu'nun gastronomi etkinliğine katıldı. Kemeraltı Çarşısı'nda İzmirlilerin yaptığı altı çocuk kuklasıyla buluştu. Emel, İzmirli çocuklardan zeybek öğrendi. "The Walk" projesi kapsamında, Küçük Emel, annesini bulmak üzere 4 ay boyunca 8 ülke sınırını geçerek 8 bin kilometre yol kat edecek.
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Kukla Emel’in Türkiye yolculuğu İzmir’de bitti
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