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Giriş Tarihi: 10.8.2021 10:03

Kuran kursu öğrencileri “Trafik dedektifi” oldu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Kuran kursu öğrencileri “Trafik dedektifi” oldu

Adana’da polis Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında kuran kursuna gelen çocuklara temel trafik eğitimi verdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri "trafik dedektifleri" projesi kapsamında cami cami gezerek kuran kursuna gelen çocuklara temel trafik eğitimi veriyor. Polis, çocuklara emniyet kemeri, kask kullanımı, yaya geçidini kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, trafik işaretleri gibi konular hakkında eğitim verdi. Eğitimin sonunda çocuklara kırmızı düdük ile "trafik dedektifi" kimlik kartları dağıtıldı. Aldıkları eğitim sayesinde bilmediği kuralları öğrendiklerini söyleyen çocuklar, "Düdük ve kimlik kartı verilmesine de çok sevindik. Artık biz de bir trafik polisiyiz" dedi.

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Kuran kursu öğrencileri “Trafik dedektifi” oldu
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