Kurdeleyi Kılıçdaroğlu kesmişti, görkemli törenle açılan anaokulu faaliyete geçmedi

Mudanya'da 2014 yılında göreve gelen CHP'li Başkan Türkyılmaz, Zübeyde Ana Çocuk Akademisini hayata geçirdi. Türkyılmaz, Meclis üyelerinin ve vatandaşların şehir merkezinde inşa edilmesini istediği okulu, tüm uyarılara rağmen kent merkezine çok uzak bir mesafedeki Bademli mahallesine inşa etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Bursa programı çerçevesinde görkemli bir törenle kurdelesini kestiği okul, uzun yol çilesi nedeniyle 5 aydır açılamadı.

VATANDAŞA KULAK ASMADI BİLDİĞİNİ OKUDU

İçinde çocuklar için çeşitli etkinlik odaları ve dersliklerin bulunduğu Zübeyde ana Çocuk Akademisinin inşa edilmesi aşamasında, kamuoyuna okulun nerede inşa edileceğini açıklayan Hayri Türkyılmaz'a itirazlar gelmişti. Başta meclis üyeleri olmak üzere vatandaşlar da okulun yapılacağı yerin uzak olduğunu söylemesine rağmen bildiğini okuyan Başkan Türkyılmaz, İnşaatı Bademli mahallesine yaptırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Bursa'ya gelerek bir dizi açılış yaptığı programda anaokulunu da görkemli bir törenle açtı.

ÖNLİSANS MEZUNU PARTİLİYİ MÜDÜR YAPACAKTI

Başkan Hayri Türkyılmaz, CHP Gemlik İlçe Teşkilatında sekreter olarak görev yapan ve iki yıllık çocuk gelişimi mezunu olduğu öğrenilen Bengül Kavlan'ı Akademinin başına Müdür yapmaya hazırlanıyordu. SABAH'ın gündeme getirdiği skandal sonrası Kavlan, İnegöl İlçe teşkilatına geri gönderildi. Okuldaki idari kadroyu bile kuramayan Türkyılmaz, milyonlarca Liraya inşa ettirdiği okulun atıl vaziyette kalmasına neden oldu. Veliler, çekilecek olan yol çilesini de düşünerek çocuklarını okula yazdırmadı.

"AÇILIŞLAR ŞOV AMAÇLI"

Faaliyete başlayamayan Zübeyde ana Çocuk Akademisinin açılışı, pandemi kurallarına rağmen hınca hınç bir kalabalık eşliğinde yapılmıştı. Mudanya Belediye Meclis üyesi ve MHP Grup sözcüsü Bülent Erden, açılışa sadece Bursa değil farklı illerin CHP'li Vekillerinin ve CHP'li çok sayıda Belediye Başkanının da katıldığını hatırlatarak, "Açılışta eğitime verdikleri önemden bahsedip durdular. Hatta Kılıçdaroğlu, Hayri Türkyılmaz'a hizmetinden dolayı teşekkür bile etmişti. Ancak gelin görün ki, Milyon liralara mal olan bu okul da kamu zararının dışına çıkmadı" dedi.