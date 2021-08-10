Lösemiyi aşkla yendi bir ailesi vardı

Sigorta acenteliği yapan 33 yaşındaki Tolga Ertaş ve Zümrüt Koç, Eylül 2019'da evlenecekti. Düğün hazırlıklarını yaptıkları dönemde kulak çınlaması, yürürken halsizlik ve nefes almakta güçlük şikâyetleriyle vertigodan şüphelenerek doktora giden Ertaş'a, vertigo olmadığı söylenince rahat bir nefes aldı. Nikâh işlemleri için kan tahlili yaptıran Ertaş, kan değerlerinin düşük çıkması üzerine Doç. Dr. Şebnem İzmir Güner'e muayeneye gitti. Burada "Akut Lenfoid Lösemi" olduğunu öğrendi. Her şey altüst oldu. Zorlu bir tedavi süreci başladı. Ancak Ertaş, lösemiyi aşka olan inancıyla yenmeyi başardı. Çift, yarım kalan hikâyelerini önceki akşam İstanbul Avcılar
'da kıyılan nikâhla tamamladı. Çiftin nikâh şahidi de tedavisini yapan Doç. Dr. Güner oldu.
ELİMİ HİÇ BIRAKMADI
Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Ertaş şunları söyledi:
"Nişanlım hastaneye geliyordu ama pandemi nedeniyle onu içeri almıyorlardı. 11'inci kattaki odamın camından içeriyi göremediği için dürbünüyle aşağıdan bana bakardı. Hastalığım boyunca elimi hiç bırakmadı. Ben kendimi bıraksaydım ailem ve nişanlım da bırakacaktı, beni ayakta tutan bu oldu. Sımsıkı dimdik durduk, çünkü yaşanacak çok güzel günlerimiz vardı. İlik bağışının zor bir süreç olduğu yönünde yanlış bir algı var. Tamamen ufak operasyonlarla birçok kişiye umut olunabilir. Bu konuda bizim çok büyük eksikliğimiz var. İsteyen herkes TÜRKKÖK
'e ya da Türk Kızılayı
'na ilik bağışçısı olabilir. Hatta biz de davetiyemizin köşesine 'Bir damla kan bin umut demek, belki de umut sensin donör ol umut ol' diye bir mesaj koyduk."
Zümrüt Ertaş ise, "Öğrendiğimde büyük bir şok yaşadım, düşüp bayılmışım. İnsan filmlerde izliyor ama bir gün benim başıma gelir mi diye hiç düşünmüyor. Çok zordu ama hiçbir zaman onu kaybedeceğimi düşünmedim. Tolga'nın gücüyle ayakta durdum. Bundan sonra her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum. Belki de bu bizim sınavımızdı ve geçmemiz gerekiyordu" diye konuştu.
İNANILMAZ POZİTİF BİR AİLESİ VARDI
Pandemi süreci nedeniyle hiçbir hastalığın ertelenmemesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Şebnem İzmir Güner ise, "Hastaların bu dönemde belirtileri ihmal etmeden erken dönemde doktora başvurarak tedavilerini yaptırması gerekiyor" dedi. Güner, "Tolga beyin tedavisi tamamlandıktan sonra Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'nden (TÜRKKÖK) kemik iliği donörü bulduk. Zaten kendisinin morali hep çok yüksekti. Nişanlısı da onu hiç yalnız bırakmadı, inanılmaz pozitif bir ailesi vardı. Hastaların bu dönemde belirtileri ihmal etmeden erken dönemde doktora başvurarak tedavilerini yaptırması çok önemli" dedi.