Giriş Tarihi: 10.8.2021

Lösemiyi aşkla yendi bir ailesi vardı DİLAN KAYA

Tolga Ertaş’a nikâh için yaptırdığı kan tahlili sonrası lösemi teşhisi kondu. Düğün iptal oldu. Nişanlısı Zümrüt bir an bile elini bırakmadı. İyileşince, âşık çift muhteşem bir düğünle evlendi