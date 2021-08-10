Mersin’de korkutan patlatma

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesi'nde bir petrol tesisinde büyük bir patlama sesi duyuldu. Çevrede oturan vatandaşlar, durumu polise ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi.

Sokağa giriş ve çıkışları kapatan ekipler, yoğun güvenlik önlemi aldı. Özel harekat ve çevik kuvvet polislerde olay yerinde önlem alırken sivil vatandaşı bölgeye yaklaştırılmadı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve bomba imha uzmanları bölgede çalışma başlattı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, bölgede bulunan kameraları da incelemeye aldı. Meydana gelen patlamanın bir drone'un petrol tesisindeki tanka çarpması sonucu meydana geldiği üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.