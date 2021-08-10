Meteoroloji bölge bölge açıkladı: Son 50 yılın en sıcak...





SON 50 YILIN EN SICAK İKİNCİ TEMMUZ'U

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı Temmuz ayı ortalama sıcaklıklarına ilişkin hazırlanan raporundaki, genel değerlendirmeye göre, bu yıl temmuz ayında ortalama sıcaklıklar yurdun büyük bir kesiminde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 24.5 derece iken, bu yılın temmuz ayında 1.8 derecelik artışla, 26.3 derece oldu. Temmuz ayında en düşük sıcaklık 6.5 derece olarak Ardahan ve Sarız'da, en yüksek sıcaklık ise 49.1 derece olarak Cizre'de tespit edildi. Raporda, 2021 yılı temmuz ayının son 50 yılın en sıcak ikinci ayı olarak gerçekleştiği belirtildi.