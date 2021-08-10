Muğla’da alevlerden kaçmıştı: Denizde mahsur kalan köpek kurtarıldı!

Muğla'nın çeşitli ilçelerinde çıkan orman yangınları hayvanları da olumsuz etkiledi. Yangınlarda birçok hayvan da zarar gördü. Marmaris'teki orman yangını sırasından alevlerden kaçtığı öen sürülen bir köpek girdiği denizde mahsur kaldı.