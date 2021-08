MUHARREM ORUCUNDA NELER YAPILMAZ?

Oruç Muharrem'in ilk 12 gününde tutulur. İsteyen sadece ilk gün ya da Peygamber Efendimiz'in uyguladığı şekilde 9-10, 10-11 Muharrem'de de tutabilir.

Her gün gün doğarken oruç başlar gün batımında oruç açılır.

Oruç süresince kesinlikle yenilip içilmez.

Oruç açıldıktan sonra da Kerbela'da yaşanılan susuzluğa duyulan acı ve tepki nedeniyle kesinlikle saf su içilmez. Sadece hoşaf, ayran vb. sulu gıdalar alınabilir ama bardakla, tasla kafaya dikilerek içilmez, kaşık kullanılarak içilir.

12 gün boyunca cana kıymanın haram olduğuna inanılması nedeniyle deniz canlısı veya kanatlı canlıların da etleri dahil olmak üzere kesinlikle et yenilmez ve içerisinde et bulunan ürünler de tüketilmez. Öyle ki Alevilikte oruç tutulmasa dahi bu süre zarfında et tüketilmemesi kabul görmüştür.

Bu 12 gün boyunca oruç açıldıktan sonra da eşlerin cinsel ilişkiye girmeleri doğru bulunmaz.

12 gün boyunca düğün veya eğlence yapılmaz.

Zorunlu haller dışında (Memuriyet gibi) süslenmek amacıyla tıraş olunmaz, saç sakal kesilmez.

Çamaşır yıkanmaz.

Sigara, içki içilmez.

Soğan-sarımsak-yumurta yenilmez

Ağaç kesilmez.

Böcek öldürülmez.

Kokulu maddeler koklanmaz.

Süslenilmez.

Aynaya bakılmaz.

Türkü söylenmez.

Oyun oynanmaz.