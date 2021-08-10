Mülteci kılığında yakalanan teröriste 7,5 yıl hapis

Suriye'nin Haseki vilayetinde ikamet eden Basil El Alevi, terör örgütünün Suriye'deki yapılanması PKK/YPG'nin Kobani'deki mevzilerinde elinde uzun namlulu silahla nöbet tuttu. Örgütsel faaliyetlere katıldı, örgüt kıyafetleriyle ABD ve koalisyon güçlerinin desteğiyle DEAŞ'a karşı savaştıktan bir süre sonra mülteci kılığında gizlice Türkiye'ye giriş yaptı. Teröristin Türkiye'deki bağlantılarına ulaşabilmek için istihbarat ekiplerinin saniye saniye takip ettiği Basil El Alevi'nin Diyarbakır'ın Bismil İlçesinde bir ev kiraladığı ve sözde sığınmacı gibi yaşamaya başladığı tespit edildi. İstihbarat ekipleri teröristin kaldığı evin konumunu ve adres bilgilerini anlık olarak polisle paylaştı ve düzenlenen nokta operasyonla terörist yakalandı. Kaldığı evde ve üzerinde ele geçen şifreli dijital materyallerin çözümünde Basil El Alevi'nin Suriye'nin kuzeyini işgal eden YPG saflarında aktif silahlı faaliyet yürüttüğü, askeri eğitim kamplarında ağır silah, bomba, suikast ve sabotaj eğitimleri aldığı belirlendi. Tutuklanan terörist hakkında Diyarbakır Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Mahkeme Suriye'de PKK'nın kolu olan YPG'nin silahlı terör örgütü olduğunu ifade etti. Terörist Basil El Alevi, terör örgütü üyesi olmaktan 7,5 yıl hapisle cezalandırıldı. Sanığa verilen mahkumiyet kararı Bölge İstinaf Mahkemesi Terör Ceza Dairesince de oy birliğiyle onandı.