Niğde’de ormanlara yakın yerlerde havai fişek kullanılması yasaklandı

Son zamanlarda ülkede meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Valilikçe alınan kararların uygulanmasının ve sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, ormanlara yakın yerlerde yapılacak düğün ve nişan gibi sosyal organizasyonlarda havai fişek kullanılmasının yasaklanmasına ve ormanlık alanlarda drone denetimlerinin artırılmasına karar verildi.

YENİ TEDBİRLERİN HAYATA GEÇİRİLMESİNE YÖNELİK YENİ KARARLAR

Genel güvenliği tehlikeye atan suçlardan silahla havaya ateş etme olaylarının engellenmesine yönelik önleyici tedbirlerin geliştirilerek devam ettirilmesi de kararlaştırılan toplantıda, düzensiz göçmen faaliyetlerine karşı alınan tedbirler gözden geçirildi, komşu illerle koordine halinde yeni tedbirlerin hayata geçirilmesine yönelik yeni kararlar alındı.