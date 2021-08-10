O eserler ait oldukları yere kavuşacak

Gökçeada'nın Zeytinli, Eski Bademli ve Dereköy mahallelerindeki tarihi kiliselerden 2007 yılında çalınan tarihi eserler, aynı yıl Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı titiz çalışma sonucu gerçekleştirilen operasyonda ele geçirildi. Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ağırlıklı olarak ikonalardan oluşan kültür varlıkları Çanakkale Arkeoloji Müzesine teslim edilerek koruma altına alındı.

BAKANLIK İSTEDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda eserlerin korunması amaçlı başlatılan çalışmada, aralarında Hz. İsa ve Aziz tasvirlerinin bulunduğu dini kültür varlıklarına ilişkin adli süreç Çanakkale Arkeoloji Müzesi ve Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce takip edildi. Mahkeme kararının kesinleşmesi üzerine müzede hassasiyetle korunan 12 tarihi eserin teslim edilmesi kararlaştırıldı.

BUGÜN TESLİM EDİLİYOR

Bir dizi açılışlarda bulunmak üzere Çanakkale'ye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Gökçeada'da çalınan tarihi eserleri Fener Rum Patriği Bartholomeos'a teslim edecek. Türkiye'nin kültür varlıklarına karşı dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin gösterdiği korumacılık anlayışının bir göstergesi olarak teslimi sağlanacak 12 eser için Çanakkale Troya Müzesi'nde tören düzenlenecek. Böylelikle Gökçeada'daki tarihî kiliselerden çalınan kültür varlıkları ait oldukları yerlerde korunacak.