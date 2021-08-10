O eserler Bartholomeos’un elinde

TEŞEKKÜR ETTİ

Troya Müzesi'nde gerçekleştirilen törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Törende konuşan İstanbul Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos, "Bu güzel günü sayın bakanımızın hassasiyetine ve hoşgörüsüne borçluyuz. İkonalar dinimizce kutsal emanetler sayılır. Tabi ki tahtaya veya boyalara tapmıyoruz. İkonaların üzerindeki şahısların, azizlerin, azizelerin, özellikle Mesih İsa ve Meryem ananın önünde dualarımızı yapıyoruz. İkonaları muhafaza eden kiliselerimiz en önemli ibadet yerlerimizdir, Hristiyan dinine göre. Bu kiliselerde dualarımız için kullandığımız tasvirlere, ikonalara büyük bir önem veriyoruz. Elimizden herhangi bir şekilde alındığı, çalındığı zaman büyük üzüntü duyuyoruz. Emniyet mensupları sayesinde adadaki kiliselerimizden çalınan bu 12 ikonaların bize iade edilmesi çok önemli bir olaydır. Sayın Bakanımıza, emniyet mensuplarına patrikhanemiz, Gökçeada ve Bozcaada metropolitliğimiz ve cemaatimiz, şahsım adına en samimi şükranlarımızı ifade ediyorum. Sayın bakanımız Türkiye'nin kültür mirasına her zaman sahip çıktığını hep ispat etmiştir. Son zamanlarda çok tarihi bir değeri olan, biz Hristiyanlar için dini önemi olan Sümele Manastırı'nın onarımındaki çok kıymetli rolü biliyoruz ve takdir ediyoruz. Sayın bakanımız bu hassasiyetiniz kültürel mirasımıza karşı tutumunuz takdire şayandır. Her zaman gazetelerde, medyada bu haberleri aldığımızda seviniyoruz. Büyük gurur duyuyoruz. Önümüzdeki Pazar günü Sümele Manastırı'nda Meryem Ana'nın göğe çıkışını kutluyoruz. İlgili makamların izinleriyle tekrar ayin yapma şansına nail olacağım. 2010 yılından başlamak üzere 2015 yılına kadar 6 defa oradaki ayini yönettim. 2010-2011 yıllarında Ukrayna'dan gelen din adamlarıyla beraber bu ayinleri yönettim. Ondan sonra restorasyon çalışmaları başladı. 5-6 sene bir ara verildi. Geçen sene bize verilen izinlerle yine ayinleri tekrarladık. Bu sene şahsen ben gidip bu ayini yöneteceğim. Ve bildiğim kadarıyla aldığım haberlere göre yurtdışından önemli bir katkı olacaktır. Gelen turist ve mümin sayısı yüksek olacak. Bütün Çanakkalelilere, hemşerilerime en samimi duygularımı ifade ediyorum. Hükümetimize ve özellikle Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza tekrar tekrar şükranlarımı ve tebriklerimi arz ediyorum" dedi.