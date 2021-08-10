Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli’yi sporcular karşıladı

SÜRMENELİ: "BU MADALYA TÜRK'ÜN GÜCÜNÜ GÖSTEREN HERKESE ARMAĞAN OLSUN"

Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirten Busenaz Sürmeneli duygularını şu cümlelerle anlattı: "Burada gördüğünüz sadece bir madalya. Ama içinde neler yatıyor sadece ben ve hocam Cahit Süme ile teknik heyet biliyor. Acı var, gözyaşı var, antrenmanda çektiğim zorluklar var. Çocukluk hayalim avuçlarımın içinde. Çok mutluyum, çok gururluyum. Türk kadını olmaktan, Türk kadınının yapabileceklerini göstermekten çok mutluyum. Bu madalya hayal kuran bütün çocuklara, hiç pes etmeyen Türk kadınlarına ve Türkün gücünü gösteren herkese armağan olsun, umut ışığı olsun. Yangınımızda çalışanlara, evleri barkları yananlara, canı küçücük bile acıyan herkese umut ışığı olsun. Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu yaşadım ama bu bambaşka bir duygu. Ağlayarak aldım madalyayı ama iyi ki de ağlamışım. Türk kadını olmaktan gayet mutlu ve gururluyum."