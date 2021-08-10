"On Numara sonuçları" haftalık düzende Pazartesi ve Cuma günleri yapılan canlı çekilişle şanslı numaraları belirlenerek, oyunu oynayanlar için millipiyangoonline.com üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü MP TV ile Youtube ortak canlı yayınına Milli Piyango Online üzerinden ve MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyerek "9 Ağustos MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (9 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online ile 9 Ağustos MPİ On Numara çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;