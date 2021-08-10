Orman yangını gönüllüsü nasıl olunur? E-devlet ile orman yangınına müdahale gönüllüsü başvuru ekranı

Orman yangınlarını söndürmede il müdürlükleri hem de e-devlet üzerinden başvuru yapılarak gönüllü olunabiliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın ekip binasında basın açıklaması yaptı. Orman yangınlarıyla ilgili bilgi veren Bakan Pakdemirli, "Orman yangınlarına gönüllü müdahale etmek isteyen vatandaşlarımız kendi resmi sitemiz, il ve ilçe hizmet binalarımız ve E- Devlet üzerinden başvursunlar" dedi.

YUNANİSTAN YARDIM İSTEDİ

Bakan Pakdemirli, Yunanistan'da devam eden orman yangını nedeniyle bu ülkeden yardım talebinde bulunulduğunu açıkladı. Pakdemirli, "Yunanistan ve ABD'de daha ciddi yangınlar olduğu için uçaklar ülkemizden ayrıldı. Yunanistan'ın bizden uçak talebi var. Dışişleri Bakanlığı ile birlikte uçak ve helikopter göndermek için çalışıyoruz. Şu anda Dışişleri Bakanlığı tarafından 2 yangın söndürme uçağın gitmesi için çalışmalar devam ediyor." ifadesunu kullandı.

TERMİK SANTRALERDE RİSK MİNUMUM EDİLDİ

Termik santrallerde yapılan çalışmalar sonucunda riskin minimuma indirildiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Milas termik santraller çevresinde devam eden yangınlar için söndürme çalışmaları yapılıyor. Yangının kalbine 3 kilometre yol açıldı. Burada söndürme çalışmaları sürüyor. Orman yangınlarında Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerin olumsuz etkilenmemesi için her türlü önlemler alınmıştır. Ormanda seyretme çalışmaları ve arazöz ile tedbir alındı. Risk minimize edildi. Ateşe ulaşamadan kontrol altına alındı diyemeyiz. Düne göre durum çok çok daha iyi. Bu akşam arkadaşlarımdan güzel haberler umuyorum." diye konuştu.

KÖYCEĞİZ'DE YANGIN VADİYE HAPİS OLDU

Köyceğiz'de devam eden yangın ile konuşan Pakdemirli, "Köyceğiz'de yangın vadi içine hapsolmuş şekilde devam ediyor. Bura kontrol altına alındı veya bitti diyemeyiz. Aydın'ın Bozdağan ilçesinde yangın yayılma gösteriyor. Rüzgâr ters olmaz ise kontrol altına alınabilir bilgisi geldi. Arkadaşlarımız sahada canla başla çalışıyor. Kontrol altına alınan yerlerde dıştan içe doğru arazözler en ufak duman kalmaması için çalışıyor. Yangına sebebiyet şeylerden uzak durmalıyız. Herkes çok dikkatli ve duyarlı olmalıdır." dedi.