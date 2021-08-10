Pendik’te duşa kabin imalathanesinde yangın

Yangın, 04.30 sıralarında Pendik Ramazanoğlu Mahallesi Kız Kulesi Sokak üzerinde bulunan bir duşa kabin imalathanesinde çıktı. İmalathaneden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine Kurtköy, Sultanbeyli, Tuzla ve Pendik'ten itfaiye ekipleriyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.





YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Ekipler, olay yerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında imalathanede yüzbinlerce liralık hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili çalışma başlattı.