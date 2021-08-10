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Giriş Tarihi: 11.8.2021 06:51

Pendik’te duşa kabin imalathanesinde yangın

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Pendik’te duşa kabin imalathanesinde yangın

Pendik’te bulunan duşa kabin imalathanesinde sabaha karşı yangın çıktı. Yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Ekipler, olay yerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı. Polis, yangınla ilgili çalışma başlattı.

Yangın, 04.30 sıralarında Pendik Ramazanoğlu Mahallesi Kız Kulesi Sokak üzerinde bulunan bir duşa kabin imalathanesinde çıktı. İmalathaneden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine Kurtköy, Sultanbeyli, Tuzla ve Pendik'ten itfaiye ekipleriyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Ekipler, olay yerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında imalathanede yüzbinlerce liralık hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili çalışma başlattı.

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Pendik’te duşa kabin imalathanesinde yangın
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