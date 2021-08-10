Rize’de 17 binaya acil yıkım kararı

'ACİL YIKILACAK 17 BİNA TESPİT ETTİK'

Yıkımlara kısa sürede başlanacağını belirten Vali Kemal Çeber, "Dere yataklarının içerisine yapılmış ve her afette zarar görme ihtimali olan evlerle ilgili çalışmaları yürütüyoruz. 655 yapı tespit edildi. Bu devam eden bir çalışma. DSİ ve AFAD başkanlığı ortak bir çalışma yürütüp sayısallaştırıyor. Afetle ilgili acilen yıkılması gereken 17 bina tespit ettik. Bununla ilgili ödeneğimiz, planlamamız, ihale tarzımız hepsi belirlendi. İlk etapta bu 17 binayı yıkacağız. Sonrasında da ağır hasarlı, tedbir alabileceğimiz ve orta hasarlı binalar diye tedbirlerimiz ve çalışmalarımız devam edecek. Bir taraftan da bundan sonra hatalı yapılar yapılmaması için çalışıyoruz. Bu ilin 70-80 yıllık yöresel alışkanlıkları, belki biraz vatandaşın deyimi ile mecburiyetten kaynaklanan tarzı da değiştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bundan sonra kapalı kanal inşaatı, kapalı dere inşaatı yapmayacağız. Güneysu'daki Minder Deresi'ni açık dere haline getirecek peyzajı, estetiği ile planlanan bir dere haline getiriyoruz. 20, 30 hatta 50 yılda bir bu yağış oluyor; olduğu zaman da her şeyi götürdüğünü gördük" dedi.