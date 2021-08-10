Rus kadının yardım çığlığı: Çocuklarım bensiz kalacak!

"Önümüzdeki kasım ayında mahkememiz var. Ancak cezaevinden izinli çıkmış. Kafaya koymuş beni öldürmek istiyor. Beni öldürme takıntısı var. Madde bağımlısı da olduğu için beni rahat bırakmıyor. 14 yaşındaki kızıma da kötü bir kadın gibi hitap ediyor. Onu da öldürmek istediğini söylüyor. Benim kızımdan ne istiyor? Ölüm korkusu yaşıyoruz. Bana, 'Ben cezaevine gideceğim, sen de öleceksin' diyor. Kaybedecek bir şeyi olmadığın söylüyor. Bu stresten dolayı sürekli panikatak yaşıyorum. Benim ailem Rusya'da. Ben bu korku ile yaşamak istemiyorum. Bu kişi sağlıklı biri değil. Onu kim, nasıl dışarıya çıkarıyor. Bu adam cinayet işledikten sonra mı cezaevine koyacaklar."