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Giriş Tarihi: 10.8.2021 15:59 Son Güncelleme: 10.8.2021 16:14

Rusya'da oksijen borusu faciası: 11 koronavirüs hastası hayatını kaybetti

AA
Rusya’da oksijen borusu faciası: 11 koronavirüs hastası hayatını kaybetti

Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'ndeki bir hastanede oksijen borusunun patlamasının ardından yoğun bakımda tedavi gören 11 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası oksijen yetersizliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rus TASS haber ajansının bölgedeki sağlık yetkililerine dayandırdığı habere göre, Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede, yer altından geçen oksijen borusu patladı.

HASTANENİN OKSİJEN SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Nedeni henüz belirlenemeyen patlama sonucu hastanenin oksijen sistemi çöktü.

71 kişinin bulunduğu yoğun bakım biriminde, solunum cihazına bağlı 11 Kovid-19 hastası oksijen yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki tüm hastanelerde oksijen sistemlerinin denetlendiği belirtildi.

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Rusya'da oksijen borusu faciası: 11 koronavirüs hastası hayatını kaybetti
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