Rusya’da oksijen borusu faciası: 11 koronavirüs hastası hayatını kaybetti

Rus TASS haber ajansının bölgedeki sağlık yetkililerine dayandırdığı habere göre, Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede, yer altından geçen oksijen borusu patladı.
HASTANENİN OKSİJEN SİSTEMİ ÇÖKTÜ
Nedeni henüz belirlenemeyen patlama sonucu hastanenin oksijen sistemi çöktü.
71 kişinin bulunduğu yoğun bakım biriminde, solunum cihazına bağlı 11 Kovid-19 hastası oksijen yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki tüm hastanelerde oksijen sistemlerinin denetlendiği belirtildi.