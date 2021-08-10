Şampiyonluk için mücadele edecek

Sakarya'da düzenlenen Üst Minikler Kadın Ferdi Boks Şampiyonasında 48 kilogramda Türkiye Şampiyonu olan sporcu Eda Nur İlhan Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayarak, milli takım antrenörleriyle birlikte Bosna Hersek'e hareket etti.

YARIŞMADA BAŞARI TEMENNİ EDİLDİ

10-20 Ağustos tarihleri arasında Bosna Hersek'te düzenlenecek olan Üst Minikler Avrupa Şampiyonasına katılacak olan sporcu Eda Nur ilhan Kırıkkale'mizi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi. Antrenörler Salim Dalbudak ve Serdar Bozer daha yolun başında olan sporcu Eda Nur İlhan'ın azimli ve hırslı bir yapısı olduğunu ve ileride büyük başarılara imza atarak Kırıkkale'mizin gurur kaynaklarından biri olacağını dile getirdi.