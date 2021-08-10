Şanlıurfa’da 12 baykuş doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulundu. Gölpınar Yaban Hayvanı Merkezinde bulunan hayvanları incelemelerde bulunan Genel Başkan Yardımcısı yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Beraberindeki ekip ile beraber hayvan merkezini gezen Bulut, tedavisi tamamlanan ve doğaya salınması için beklenen baykuşları da inceledi. Çeşitli nedenlerden dolayı yaralanarak tedavi altına alınan baykuşlar ekiplerin hazırlıkları kapsamında doğaya salındı. Tedavisi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan 12 peçeli baykuş son incelemeleri yapıldıktan sonra doğaya salındı.