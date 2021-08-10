Sarıyer’de su alan gezi teknesindeki 8 kişi kurtarıldı

İstanbul Sarıyer ilçesi Rumeli Kavağı'nda bulunan Altınkum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı sahilinde Cabir K. yönetimindeki "Liman Kuruçeşme" adlı gezi teknesi vatandaşları gezdirirken birden kayaya oturdu.

Gezi teknesi kayaya oturduktan sonra aniden su almaya başladı. Teknenin su almaya başlaması ile birlikte yardım çağrısı ve İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, su alarak batmaya başlayan teknedeki 2'si çocuk 8 kişiyi kurtararak bota aldı. Gezi teknesindeki insanların kurtarılmasından sonra su alan tekne bir süre sonra sulara gömülerek gözden kayboldu.