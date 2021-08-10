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Giriş Tarihi: 10.8.2021 17:54 Son Güncelleme: 10.8.2021 17:55

Sarıyer'de su alan gezi teknesindeki 8 kişi kurtarıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sarıyer’de su alan gezi teknesindeki 8 kişi kurtarıldı

Sarıyer’de boğaz gezintisi sırasında kayaya oturarak su almaya başlayan teknedeki 8 kişi kurtarıldı. Boğazda başlayan gezinti az kalsın faciaya dönüşüyordu.

İstanbul Sarıyer ilçesi Rumeli Kavağı'nda bulunan Altınkum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı sahilinde Cabir K. yönetimindeki "Liman Kuruçeşme" adlı gezi teknesi vatandaşları gezdirirken birden kayaya oturdu.

Gezi teknesi kayaya oturduktan sonra aniden su almaya başladı. Teknenin su almaya başlaması ile birlikte yardım çağrısı ve İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, su alarak batmaya başlayan teknedeki 2'si çocuk 8 kişiyi kurtararak bota aldı. Gezi teknesindeki insanların kurtarılmasından sonra su alan tekne bir süre sonra sulara gömülerek gözden kayboldu.

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Sarıyer'de su alan gezi teknesindeki 8 kişi kurtarıldı
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