Şarkıcı Bulut Duman’a kendi çocuğuna cinsel istismara azmettirme suçundan dava! İddianamede kan donduran detaylar

BEN ÇOCUK GELİŞİMCİYİM DEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ



A.Ü.'nin Duman'ın isteğini kabul etmediği öne sürülen iddianamede, Duman'ın A.Ü.'ye "Ben zaten çocuk gelişimciyim. Bebekler 15 aylıkken böyle bir durumu anlamazlar" şeklinde konuştuğu iddia edildi.