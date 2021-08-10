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Giriş Tarihi: 10.8.2021 07:01

Savcılıktan emsal gözetim kararı! çocukların ölümünden tedbirsiz aile sorumlu

BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN

İstanbul'da Alibeyköy Barajı Gölü'ne yüzmek amacıyla giren ancak boğularak hayatlarını kaybeden 8 ve 11 yaşlarındaki 3 çocuğun ailelerine 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. Mehmet Şefik ve Nurullah Yanar kardeşler ile Mustafa Altay'ın ölümleriyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda anne ve babalarının gözetim denetim yükümlülüğünü ihlal ettikleri gerekçesiyle kusurlu oldukları tespit edildi.

Alibeyköy Barajı Gölü'ne giren 8 ve 11 yaşlarındaki 3 çocuk hayatını kaybetti. Sıcak havalar nedeniyle serinlemek için baraja giren 3 çocuk ihbar üzerine itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Şefik Yanar, Nurullah Yanar ve Mustafa Altay kurtarılamadı.
Soruşturma kapsamında Alibeyköy Barajına yüzmek amacıyla girerek boğulan çocukların alınan bilirkişi raporunda anne ve babalarının gözetim ve denetim yükümlülüğünü ihlal ettikleri gerekçesiyle kusurlu oldukları tespit edildi.
Hayatını kaybeden çocuklardan Mehmet Şefik Yanar ve Nurullah Yanar'ın anne babası olan Taybet Yanar ve Rıdvan Yanar'ın üzerlerine atılı kusur durumuna göre 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Diğer hayatını kaybeden çocuklardan Mustafa Altay'ın annesi Hediye Altay'ın ise 'taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması talebiyle dava açıldı.

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Savcılıktan emsal gözetim kararı! çocukların ölümünden tedbirsiz aile sorumlu
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