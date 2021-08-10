Selim Yılmaz: Düğün saçları da pandemiden etkilendi

Yaz geldi, pandemi kısıtlamaları kalktı, ertelenen düğünler birer birer yapılmaya başlandı. Kuaför Selim Yılmaz, pandemi sürecinin düğün saçı trendlerini de etkilediğini söyledi. Yılmaz, hem gelinlerin hem de düğün konuklarının artık daha sade ve rahat modeller talep ettiklerini dile getirdi.

BU SENENİN MOTTOSU RAHATLIK

Selim Yılmaz, "Pandemi süreci, insanların gelinlik ve düğün algısını çok değiştirdi. Koronavirüs günlerinde evde uzun süre vakit geçirenler, rahat giyinmeye alıştı. Doğal olarak yeniden başlayan düğün sezonunda da saç, makyaj ve gelinlik tercihleri daha salaş, daha rahat modellerden yana olmaya başladı. Bu senenin mottosu rahatlık" diye konuştu.

AÇIK HAVA DÜĞÜNLERİNE DOĞAL SAÇLAR YAKIŞIYOR

Kabarık saçlar ve abartılı topuzların yerini örgülü modeller ile doğal ve sade tasarımların aldığını belirten Selim Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kapanma süreci uzun sürdüğü için düğünler ertelenmişti. Yasakların kalkmasıyla birlikte çok yoğun bir sezona başladık. Covid-19 endişesiyle düğün için genellikle kapalı mekanlar yerine açık alanlar tercih ediliyor artık. Saç modeli seçimlerinde bunun da etkisi var haliyle. Açık hava düğünlerinde abartılı topuzlar yerine doğal ve sade modeller daha şık duruyor."