‘Şimdi anneme ne diyeceğim’

Ankara
'nın Çankaya
ilçesinde 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan
, ablasının birlikte yaşadığı erkek arkadaşının 15'inci kattaki evin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi. Kaplan'ın sevgi evlerinden 18 yaşını doldurması üzerine 2021 Ocak'ta ayrıldığı ve iki kişi tarafından tecavüze uğradığı, konu ile ilgili şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Kaplan'ın tecavüze uğradığı gerekçesiyle polis merkezine verdiği ifade ortaya çıktı. Kaplan ifadesinde Yusuf G. ve Mehmet A.'nın rızası dışında bir otelde kendisi ile ilişkiye girdiklerini kaydeden Kaplan, olayı ablasına anlatmasının ardından şahıslardan şikâyetçi olduğunu anlattı. Kaplan ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:
Mehmet, Yusuf, ben ve ablam bir mekanda oturarak alkol aldık. Bir süre sonra beraber eğlence mekanına giderek biraz daha içtik. Daha sonra ablam lavaboya girdi. Bu sırada Yusuf bana "İyi değilsin gel seni eve bırakayım" dedi. Ben de alkolün etkisiyle kabul ettim. O esnada ablam lavaboda olduğu için ona haber veremedim. Yusuf araçtayken "Çok alkollüsün bu şekilde eve gitmen uygun olmaz, gel seni otele götüreyim. Gece orada kal, sabah kendine gelince evine gidersin" dedi. Ben de bir şey söylemedim. Yusuf beni kandırarak saat 01.30 sıralarında bir otele götürdü.
Odaya girer girmez Yusuf bana bir şey söylemeden cinsel tacizde bulunmaya başladı. Benimle zorla cinsel ilişkiye girdi. Ben alkolün etkisiyle tepki gösteremedim. Akabinde Yusuf üstünü giyinerek bana hitaben "Kredi kartımı unutmuşum alıp geleceğim" diyerek otel odasından ayrıldı. Yusuf gittikten sonra ben üstümü bile giyinmeden uyuyakalmışım. Yaklaşık 1 saat sonra bana ismini Tayfur olarak tanıtan Mehmet A., odaya girmiş. Benim haberim yoktu. Bir anda gözlerimi açtığımda rızam ve isteğim olmadan ilişkiye girmeye çalışıyordu. İterek "Ne yapıyorsun" diye sordum. "Bir şey yapmıyorum" diyerek devam etti. Yarı baygın olduğum için karşı koyamadım, bağırmadım sadece kendimi kasabildim. Bana kendi telefonunu verdi, "Al ablanı ara, taksiye bin ve git" dedi. Telefonum ablamın çantasındaydı. Ablamı aradım ve taksiye binerek eve gittim. Kendime geldikten sonra olayı ablama anlattım.
YARI BAYGINDI
Olay gecesi Eda Nur
Kaplan'ı ablasının evine bırakan taksi şoförü, genç kızın yarı baygın halde olduğunu anlatarak, "Aşırı derecede alkollüydü. Yarı baygın bir hali vardı, taksiye bindiğinde de ağlamaklı haldeydi. 'Ben nasıl bir ortamın içine düştüm, ben ne yaptım. Şimdi anneme ne diyeceğim, kendime geldiğimde iki kadın başımda pavyon muhabbeti yapıyordu' diye sayıklıyordu" dedi.
Yakından takip ediyoruz
AILE
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma evresinin yakından takip edildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "7 Ağustos 2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz. Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız" ifadeleri kullanıldı.