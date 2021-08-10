Son dakika: Mersin’de korkutan patlama! Özel harekat, çevik kuvvet, bomba imha timi herkes bölgeye sevk edildi...

"KÖŞEDEN ATEŞ ÇIKTIĞINI GÖRDÜK"

Petrol tesisinin yanında oturan bir vatandaş, "Korktuk sandık evim içinde patlama oldu. Yıldırım düştü sandım. Ateş çıktı. Yatıyorduk, birden fırladık. Eşim hatta bana sarıldı, korkma dedi. Köşeden ateş çıktığını gördük. O kadar korktum. Sonra dışarı çıktık ve bütün komşular geldi. Cam kırılmış, kapı açık kalmış. Evde bazı çatlaklar var. Evimiz sarsıldı. Evin önündeki zeytinlerin hepsi yere düştü" dedi.