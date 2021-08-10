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Giriş Tarihi: 10.8.2021 16:35

Tabiat Parkı yolu asfaltlanacak

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Tabiat Parkı yolu asfaltlanacak

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkatleri üzerine çeken Karaahmetli Tabiat Parkı’nın yollarında asfalt çalışması yapılacak. Asfalt çalışması öncesinde gerekli altyapı çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi tarafından Karaahmetli köyü-Tabiat Parkı arasında bulunan yolların asfalt çalışması yapılması için start verildi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte asfalt için gerekli adımlar atılacak. Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkatleri üzerine çeken Karaahmetli Tabiat Parkı, özellikle hafta sonları Kırıkkale merkez ve civar bölgelerden gelen vatandaşların yoğun ilgisini ve dikkatini çekiyor.

BÜYÜKYAĞLI, IRMAK, TATLICAK KÖYÜ

Konu hakkında resmi sosyal medya sayfasından paylaşım yapan Kırıkkale Valiliği, "Karaahmetli köyü -Tabiat parkı arası, asfalt yapılacak yolda alt yapı çalışmalarımız tamamlanmak üzere, akabinde; Ahılı köyü-Çınar petrol arası, Hasandede, Büyükyağlı, Irmak, Tatlıcak köyü giriş yollarımız asfalt yapılmak üzere hazırlanacaktır. Çamlıca-Bedesten arası arazi yolun makinalı bakımı tamamlanmıştır" paylaşımında bulundu.

ÇAYKARA: "MAKİNALI BAKIMI TAMAMLANDI"

İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sathi kaplama yapılacak Karaahmetli-Tabiat parkı arası yolda alt yapı çalışmalarımız tamamlanmak üzere, akabinde; Ahılı köyü-Çınar petrol arası, Hasandede, Büyükyağlı, Irmak, Tatlıcak köyü giriş yollarımız satih kaplama yapılmak üzere hazırlanacaktır. Çamlıca-Bedesten arası arazi yolun makinalı bakımı tamamlanmıştır" dedi.

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Tabiat Parkı yolu asfaltlanacak
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