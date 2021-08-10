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Giriş Tarihi: 10.8.2021 15:16 Son Güncelleme: 10.8.2021 15:39

Tanju Özcan hakkında 9 suç duyurusu

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Tanju Özcan hakkında 9 suç duyurusu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, mültecilere su fiyatının 10 katı olması talebi gündemden düşmüyor. Başkan Özcan hakkında biri İstanbul olmak üzere 9 adet suç duyurusu yapıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurularının devam ettiğini açıkladı. Başsavcı Bektaş, "Bazı dernekler ve vatandaşların suç duyuruları halen daha sürmekte. Yasal olarak soruşturmayı başlattık. Şu anda biri İstanbul'dan olmak üzere toplam suç duyurusu bulunmakta" dedi.

Öte yandan tatilde olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında açılmış olan soruşturma için; "Bana henüz savcılık tarafından tebliğ edilmiş bir şey yok. Gelirse gerekeni yaparız" açıklamasında bulundu.

Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklulara suyun 10 kat zamlı verilmesi önerisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nun yeterli bilgiyi toplayamaması üzerine mecliste oylanmayarak Eylül ayı toplantısına ertelendi. Ayrıca, Bolu'da ikamet eden 174 mültecinin su abonesi olduğu öğrenildi.

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Tanju Özcan hakkında 9 suç duyurusu
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