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Giriş Tarihi: 10.8.2021 22:33

Temel eğitimler programı tatbikatla tamamladı!

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Temel eğitimler programı tatbikatla tamamladı!

Şanlıurfa’da 24 kişinin katılımıyla gerçekleşen eğitimlerle ilgili bilgiler veren Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Yılmaz Gerger, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nin (UMKE) 4 gün teorik ve uygulamalı olarak eğitim gördüğünü söyledi.

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Yılmaz Gerger, "UMKE personeli olmanın farkındalığını eğitimlerde görmekteyiz. Afetin ne zaman, hangi koşullarda oluşacağını ve meydana geldiği bölgede ne şekilde tahribat bırakacağı bilinmiyor. Bu nedenle her an göreve hazır şekilde bekleyen Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerimiz, gerçekleştirilecek bu tür eğitim, kamp ve tatbikatlarla afet durumuna kendini yetiştirmeye ve hazırlamaya devam etmektedir" dedi.

KATILIM BELGESİ VERİLDİ

4 günlük eğitimin sonunda UMKE gönüllülerine katılım belgesi verildi.

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Temel eğitimler programı tatbikatla tamamladı!
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