Temel eğitimler programı tatbikatla tamamladı!

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Yılmaz Gerger, "UMKE personeli olmanın farkındalığını eğitimlerde görmekteyiz. Afetin ne zaman, hangi koşullarda oluşacağını ve meydana geldiği bölgede ne şekilde tahribat bırakacağı bilinmiyor. Bu nedenle her an göreve hazır şekilde bekleyen Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerimiz, gerçekleştirilecek bu tür eğitim, kamp ve tatbikatlarla afet durumuna kendini yetiştirmeye ve hazırlamaya devam etmektedir" dedi.

KATILIM BELGESİ VERİLDİ

4 günlük eğitimin sonunda UMKE gönüllülerine katılım belgesi verildi.