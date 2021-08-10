TURKOVAC, İngiliz varyantına karşı yüzde 100 etkili oldu

TURKOVAC
Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, yerli Kovid-19 aşısının İngiliz varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğunu söyledi. Erciyes Üniversitesi
Aşı Araştırma Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü de olan Özdarendeli, şunları kaydetti: "İngiliz varyantı konusunda rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın destekleri ile hızlı bir proje yaptık. TURKOVAC'ın İngiliz varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğunu gördük. Transgenik farelerde yaptığımız çalışmalarda yüzde 100 etkin olduğunu bulduk. Delta varyantı ile ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Onunla ilgili elimizde tam veri olmadığı için söyleyemiyorum ama İngiliz varyantı ile ilgili etkili olduğunu söyleyebilirim" dedi. Merkezde önceki yıllarda üretilen bilginin pandemi sürecinde pratiğe uygulanması doğrultusunda ciddi çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Özdarendeli, "TURKOVAC aşısı ile ilgili klinik çalışmaların bitirildiğini ve faz çalışmalarının devam ettiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.