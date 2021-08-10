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Giriş Tarihi: 10.8.2021 14:24

Vali Ali Yerlikaya Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi’nde incelemelerde bulundu

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Vali Ali Yerlikaya Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi’nde incelemelerde bulundu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Dolmabahçe’de çok zengin tarihi film arşivi bulunan  Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Dolmabahçe'de restorasyonu yapılacak bina ve deprem riskine karşı yerinde yapılacak çok zengin tarihi film arşivi bulunan Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi'nde incelemelerde bulundu.



Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci ile Dolmabahçe'de restorasyonu yapılacak bina ve deprem riskine karşı yerinde yapılacak çok zengin tarihi film arşivi bulunan Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi'nde incelemelerde bulunduk" ifadelerine yer verdi.



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Vali Ali Yerlikaya Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi’nde incelemelerde bulundu
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