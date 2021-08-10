Van Gölü’nde su altı mağarası keşfedildi

Türkiye'nin 3 bin 755 kilometrekarelik alanı ile en büyük gölü olan Van Gölü, gizemini koruyor. Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi güzellikleri ile de dikkat çeken gölde daha önce 23 metreye kadar uzanan boyları ile dünyanın en büyük mikrobiyalitleri ile Ruslara ait olduğu tahmin edilen batık tekneler ve bazı tarihi kalıntılar bulunmuştu.

Araştırıldıkça yeni bulgular ortaya çıkan gölde bu sefer de su altı mağarası keşfedildi. Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi'nin yaklaşık 3 kilometre güneybatısında bulunan kayalık alanda Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni Adem Tekin tarafından yapılan keşif amaçlı dalışta, içinde girişi, penceresi ve farklı odaları olan su altı mağarası bulundu.