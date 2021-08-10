Yalan yanlış haberlerden aşı olmayı ihmal ettim

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde, koronavirüsle mücadele ederken birçok zorluk yaşayan, haftalarca aileleri ve sevdiklerini göremeyen hastalar, aşı olmayı ihmal etmenin üzüntüsünü yaşıyor. İki haftadır yoğun bakımda tedavi gören 49 yaşındaki iki çocuk annesi Rukiye Okyay, "Yalan yanlış haberler
den dolayı aşı olmayı ihmal ettim. Aklımı karıştırdılar. Aslında randevum gelmişti, aşı olabilirdim. Yakalansam da kolay atlatacağımı düşündüm ama bayağı zormuş. Sırası gelen mutlaka aşısını olsun" dedi.
42 yaşındaki 3 çocuk babası Elvan Aslaner de 10 gündür hastanede yattığını belirterek, "Aşıyı devamlı erteledim ama çok pişmanım. Aşının yan etkileri konusunda dışarıda, medyada yalan yanlış haberler dinledik. Bu çileyi çekmeye hiç gerek yok" diye konuştu.
Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Özcan, "Hastalarımızın yüzde 50'si 30 ila 50 yaş arasında. Hiçbirisinin aşısı yok" dedi.