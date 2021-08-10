Yangın bölgesinden dönen ekipler böyle karşılandı

Marmaris ve Köyceğiz bölgesindeki yangınlara müdahale etmek için Zeytinburnu Belediyesi'nden 12 gün önce yola çıkan, 5 arazöz ve 12 kişilik ekip dün gece eve dönüş yaptı. Marmaris ve Köyceğiz bölgesinde 2 bin kilometre yaparak, gece gündüz yangınlara müdahale eden ekibi Zeytinburnu Atölye Garajlar bölgesinde Belediye Başkanı Ömer Arısoy karşıladı. Tüm ekiple tek tek sohbet eden Başkan Arısoy, Zeytinburnulu hemşehrileri ve kendi adına teşekkürlerini sundu.

'HEPİMİZİN YÜREĞİ YANDI'

Ülkemizde yaşanan yangın felaketini tüm Türkiye'nin yüreği yanarak takip ettiğini, Zeytinburnu'nu temsilen bu ekibin de orada olması ve bu mücadelenin içinde yer almasının herkes için ayrı bir anlam ifade ettiğini söyleyen Başkan Arısoy, "Hoş geldiniz, hepinizi tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Hepimizin, tüm Türkiye'nin yüreği yandı. Yüreğimiz ağzımızda gelişmeleri izledik. Korktuk, ama çok şükür sağ salim yangınlar sönmüş vaziyette buraya döndünüz. Bizim adımıza canla başla mücadele ettiniz. Bütün Zeytinburnu sizi izledi, merak etti, çok şükür şimdi buradasınız. Yanan ormanlarımızın yeniden yeşilleneceğine şüphemiz yok. Şehitlerimiz var, onlara da Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

'SİZİNLE BU MÜCADELEYE ORTAK OLMANIN GURURUNU YAŞADIK'

Bölgeden yorgun dönen müdahale ekibinin, "Başkanım böyle karşınıza çıkmak istemezdik, kusurumuza bakmayın biraz yorgunuz." ifadelerinin ardından cevap veren Başkan Arısoy; "Hiç önemli değil, ben sizleri böyle sıcağı sıcağına karşılamak istedim. Bir an evvel evlerinize gidin, 12 gündür geceniz gündünüz yok, şimdi istirahat etme vakti. Sizin vasıtanızla bu ortak mücadeleye dâhil olmanın gururunu yaşadık. Hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.