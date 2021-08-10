Yangına müdahalede helikopter mi, uçak mı daha etkili? Uzman isimden çok çarpıcı yorum: Tartışmayı bitirecek nokta...





'ARAZİNİN TOPOGRAFİK YAPISI ÖNEMLİ'



Türkyılmaz, orman yangınları ile mücadelede helikopterin de uçağın da gerekli olduğunu ifade ederek, "Hangisinin çoğunlukta olması gerektiğini o ülkenin ormanlarının hakim olduğu arazinin eğimi belirler. Eğer siz düz bir araziye sahip ormanlardan oluşan ülkeyseniz sizin için yangınla müdahalede uçak önceliklidir. Dolayısıyla uçağınız fazla, helikopteriniz az olmalıdır. Ancak Türkiye gibi dağlık arazilerde ormanlarınız varsa sizin yangınla mücadele filonuzda helikopteriniz çoğunlukta olmak zorunda. Burada hangisinin öncelikli olduğu değil hangisinin faydalı olduğunu tartışmak gerekir. Tartışmayı bitirecek nokta arazinin topografik yapısıdır. Türkiye'de kamuoyu algısı o kadar oluşturuldu ki sanki uçaklarımız 3 tane değil de 30 tane olsaydı bu yangın daha erken sönerdi, kesinlikle doğru bir bilgi değil. Hiçbir ülkede hava filosu yangın söndürme aracı değildir. Yangınlara ilk müdahale aracıdır. Yangın geniş alanlara yayıldıktan sonra havadan tüm denizi çevirip dökseniz bile yangını engelleyemezsiniz. Yangını engelleyecek model bu aşamadan sonra yangın emniyet şeritleri, karşı ateş, kara kuvvetleri, insan gücü, arazöz, ilk müdahale ekipleridir" diye konuştu.