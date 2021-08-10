Yüreğir belediyesinden YKS tercihlerinde rehberlik hizmeti

Tercih sürecinin hazırlıktan daha önemli olduğunu dile getiren Yüreğir Belediyesi Rehber Öğretmeni Melisa Kesti, "Öğrencilerin bu noktada bilinçli olması gerekiyor. Bizlerden destek isteyen tüm öğrencilere yardımcı oluyoruz. Amacımız öğrencilerin yanlış tercih yapmamalarını sağlamak" diye konuştu.

10-20 Ağustos tarihleri arasında, 09.00 -16.00 saatlerinde hizmet veren rehber öğretmenler tercih danışmanlığı ile öğrencilerin aldığı puanlar ve önerileri çerçevesinde listeler oluşturuyor. Hem alternatif üniversiteler hem de bölümler konusunda bilgilendirme yapan rehber öğretmenler, öğrencilerin talepleri doğrultusunda önerilerde bulunuyor.

Tercih yapan gençlere ücretsiz rehberlik hizmeti verdiklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Üniversite hayali ile gecesini gündüzüne katıp hedefleri doğrultusunda çalışan gençlerimize çıktıkları yolda başarılar diliyorum. Doğru tercih için profesyonel destek şart. Öğrencilerimizi ve ailelerimizi Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezimize bekliyoruz" dedi.