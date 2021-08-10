Zorla sefere çıkardılar

Arkadaşının yerine çıktığı seferde yaşamını yitiren şoför Kerem Başol
(35) ise Zonguldak
'ın Kozlu
ilçesinde toprağa verildi. Üvey ağabeyleri Serkan ve Erkan Çengelcik, kardeşlerinin seferden geldikten sonra, yasal olmamasına rağmen dinlenmeden başkasının yerine zorla sefere çıkartıldığını iddia etti. Erkan Çengelcik, "Kardeşim İzmir
hattından yeni gelmişti. 12 saatlik yoldan gelmişki. Firma yetkilisi benim yanımda arayıp 'Gel' dedi. Kardeşim 'Çok yorgunum gidemem' dedi. Firma yetkilisi de 'O şoför rahatsız sen gel, başka ehliyet geçiririz sen gidersin. Benim hatırım için gideceksin' dedi. O şekilde yorgun argın yola çıkardılar. Ben gitme dedim ama 'İşime son verirlerse ne yaparım' diyerek gitti. Yoldan gelmiş adamı nasıl yola çıkartıyorsunuz? Telefonu da bulunamadı. Çalıyor ama cevap vermiyor. Kardeşim, yola çıktıktan sonra arkadaşına otobüsün arızalı olduğu yönünde mesaj atmış. Aracın arızası varmış. Mesajı elimde. Uyuyan bir insanın 45 metre frene basma şansı yok" dedi. Otobüsün ikinci şoförü Cengiz Umut
(51) Yalova
'da toprağa verildi.