Zorluklarla mücadelede ‘Travma’ eğitimi

Türkiye'de bir ilk olan Yas ve Matem Danışmanlığı Projesinin ardından bir ilke daha imza attıklarının altını çizen Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, "Projemiz doğal afet, yangın, göçük, terör, cinsel şiddet, intihar, fiziksel şiddet, aile içi şiddet, trafik kazası ya da ölümcül hastalık gibi travmatik yaşam olayları yaşayan tüm kişiler ve yakınlarına yönelik en doğru şekilde bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık hizmetinin verilmesi, bu bireylerin normal yaşamlarına uyumlarını kolaylaştırarak travmanın ruhsal etkilerinin en aza indirgenmesi amacıyla hayata geçiriyoruz" dedi.