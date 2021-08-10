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Giriş Tarihi: 10.8.2021 15:31

Zorluklarla mücadelede ‘Travma’ eğitimi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Zorluklarla mücadelede ‘Travma’ eğitimi

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan, “Travma Psikolojik Danışmanlığı Projesi” Çukurova Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında kabul edildi. Yas ve Matem Danışmanlığı Projesinin devamı niteliğinde olan “Travma Psikolojik Danışmanlığı Projesi” Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Savaş Ülger ve Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer tarafından imzalandı.

Türkiye'de bir ilk olan Yas ve Matem Danışmanlığı Projesinin ardından bir ilke daha imza attıklarının altını çizen Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, "Projemiz doğal afet, yangın, göçük, terör, cinsel şiddet, intihar, fiziksel şiddet, aile içi şiddet, trafik kazası ya da ölümcül hastalık gibi travmatik yaşam olayları yaşayan tüm kişiler ve yakınlarına yönelik en doğru şekilde bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık hizmetinin verilmesi, bu bireylerin normal yaşamlarına uyumlarını kolaylaştırarak travmanın ruhsal etkilerinin en aza indirgenmesi amacıyla hayata geçiriyoruz" dedi.

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Zorluklarla mücadelede ‘Travma’ eğitimi
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