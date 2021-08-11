12 Şubat Hangi Burç Oluyor? 12 Şubat Burcu, Yükseleni, Kadını ve Erkeğinin Özellikleri

Kişinin doğduğu güne ve saate göre belli olan burç ve yükseleni, karakter özelliklerini ve hayata bakışını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle kişilerin burçlarından hareketle karakter yapısını çözümlemek isteyenler, hangi ay hangi burç diye araştırıyor. Bu kapsamda 12 Şubat hangi burç oluyor sorusunun yanı sıra Kova burcu özellikleri de yanıt arıyor. İşte 12 Şubat burcu özellikleri, yükseleni ve yorumu ile 12 Şubat'ta doğanların burcu.

12 ŞUBAT'TA DOĞAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

12 Şubat'ta dünyaya gelenler Kova burcuna mensup olmaktadır. Kova burcu 21 Ocak ile 19 Şubat arasını kapsamaktadır. Bu tarihte doğanların burcu olan Kova, Hava grubuna dahildir.

KOVA BURCU - 12 ŞUBAT BURCU ÖZELLİKLERİ

Grup: Hava/erkeksi/sabit, Pozitif

Yönetici Gezegen: Satürn, Uranüs

Renk: Koyu mavi, gece mavisi, yeşil

Uğurlu Taş: Yeşim

Şanslı Sayı: 4

Şanslı Gün: Pazar

Karşıt Burç: Aslan

Şehirler: Hamburg, Buenos Aires, Salszburg

Metal: Alüminyum

Çiçekler: Kardelen Çiçeği

Ağaçlar: Armut, şeftali, ayva

12 ŞUBAT KOVA BURCU YÜKSELENİ NEDİR?

Yükselen burç kişinin doğduğu saate, dakikaya ve doğum yerine göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple aynı günde doğan herkesin yükseleni farklıdır. 12 Şubat yükseleni hesaplama için kişinin doğum saatini bilmesi gerekmektedir.

KOVA BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Hayal güçleri sınırsız olmakla birlikte, düşünceleri bulundukları anın ötesinde, akılcı ve sezgiseldir. Kovalar dik kafalıdır. Kendilerini dinleyenlerin ne demek istediklerini anlamadıklarını sanırlar. Kovaları tanımlayan sözcük 'Biliyorum' dur. Kova burcu insanları sevecen tavırları ile tanınırlar. Bu kişiler bencil değildirler. Irk, cinsiyet ve sosyal durumuna bakmaksızın, herkesin ayni olanaklara sahip olmasını isterler. Modern görünüşlerine karşın, inatçı ve sabit fikirli olurlar. Onlara yaklaşmak çok zordur, çünkü ne kadar dostça davranırlarsa davransınlar, arada her zaman bir mesafe bırakırlar. Kişisel özgürlükleri onlar için o denli önemlidir ki, bu yüzden en yakın ilişkilerini kesip atabileceği gibi, yine özgürlükleri adına her türlü özveride bulunurlar. Bu yüzden Kovalara aile yaşamı biraz zor gelir. Çoğu zaman yeni bir şeyler keşfetmek için uğraşırlar. Belli ilkeleri sonuna dek savunmaları onları hiç rahatsız etmez.

KOVA BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ

Özgürlükleri için savaş verirken en güzel aşkları yaşar ve evlilik dönemeçlerinden hızla dönerken, geride kalanları umursamazlar. Dost yanlısı yapılarıyla çevreleri çok kalabalıktır. Onlar aslında hem değişen hem de aynı kalabilen ender kişilerdir. Bir Kova kadınıyla yaşamak son derece eğlenceli ve hareketlidir. Anne olmayı pek beceremezler. Çocuklarına daha küçük yaşlarda büyük gibi davrandıkları için, onların yeteneklerini çabuk keşfeder ve bir abla gibi onlarla ilgilenirler. Çocukları kova annelerini çok sever ve onların her anlattığı şeyi ilgiyle dinlerler. Yaşamın her türlü sürprizine açık kişilerdir. Konuşma tarzı pratik ve direk olup zaman kaybetmekten hoşlanmazlar. İyi bir eğitim almış ve bilgisini yerinde kullanan bir kişiliğe sahipse yaşamı oldukça keyifli algılarlar. Akademik kariyer yapmaya müsait bir zihin kapasiteleri vardır. Aşk yaşantısı karışık fakat isteklerinde sabittirler. Günün değişen koşullarına hızlı bir şekilde geçerler ve zevklerinde değişimler onları zorlamaz. Gerçek dostlarından asla vazgeçmezler Çocukluk anılarına bağlı ve hala bazı küçük eşyalarını korumakta ısrarcıdırlar.

KOVA BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

Zeki ve akıllı kişilerdir. Yaşamı asla şakaya almazlar. Olayları akıllıca değerlendirdikleri için anlaşılması zor kişilerdir. Ne yapacakları ve nerede olacaklarını kestirmeleri çok zordur. Hiç kimsenin düşünmediği olayları yaşadıkları için de, çevreleriyle aralarında görünmez bir perde oluştururlar. Yaşama pratik bakarlar. Bulundukları ortamın çok ilerisinde düşünürler. Çevrelerinde beğenilen ve saygı duyulan kişilerdir. Olayları gerektiğinden daha hafife alıp, panik olmadıkları için, politik yaklaşımlar geliştirerek, kestirmeden sonuca ulaşırlar. İşler iyi giderken, her şey kontrolleri altındadır. Hayatlarında çelişkiye neden olan insanları görmezlikten gelirler. Cesaret ve rahatlıkları, bazen çizmeyi aşan sorunlara neden olur. Oyuncu yetenekleri çok gelişmiş olduğu için, bazen toplum karşısında da rol yapabilirler. Öğrenme kabiliyetleri çok yüksektir. Mükemmeliyetçi yapılarından dolayı, sert bir görünüm sergileseler de, zevkine ve konforuna düşkündürler. Temkinli, sağlamcı hatta kuşkucu yapıları onların başarıya gitmesindeki en büyük etkendir. Ayrıntılara çok önem verirler fakat yaşadığı duygusal kırıklıkları belli etmezler. Çocuklarla arası daima iyidir ve onlara anlatacak çok şeyleri vardır. İyi bir baba olmasına rağmen çocuklarının ayaklarını sağlam basması için, çoğu kez onları tek başlarına karar vermelerini ister.