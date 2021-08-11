16 Mayıs Hangi Burç Oluyor? 16 Mayıs Burcu, Yükseleni, Kadını ve Erkeğinin Özellikleri

Astrolojide 12 burç bulunur. Burçlar, kişilerin fiziksel ve psikolojik özelliklerini yansıtır. Kişinin doğduğu an yani doğum saati o kişinin doğum haritasının doğru bir şekilde oluşturulmasını sağlar. Doğum tarihleri ise kişilerin burcunu öğrenmeyi sağlarken aynı zamanda doğum haritası sayesinde başta yükselen burcu olmak üzere kişiler ay burcu ve evlerinin bilgisi ile derecelerine ulaşabilirler. Çok geniş kapsamlı bir bölüm olan astroloji severler ise hangi burcun hangi aya ve güne denk geldiğini öğrenebilmek adına araştırmalar yapıyorlar. Bu kapsamda; "16 Mayıs Hangi Burç Oluyor?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 16 Mayıs Hangi Burç Oluyor? İşte 16 Mayıs Burcu Özellikleri, Yükseleni ve Yorumu

16 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?

16 Mayıs'ta dünyaya gelenler Boğa burcu olmaktadır. Boğa burcu 21 Nisan – 21 Mayıs tarihleri aralığını kapsamaktadır.

BOĞA BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Grup: Toprak/dişi/sabit/negatif

Yönetici Gezegen: Venüs

Renk: Ateş pembe, açık mavi, eflatun

Uğurlu Taş: Elmas

Şanslı Sayı: 6

Şanslı Gün: Cuma

Karşıt Burç: Akrep

Şehirler: Newyork, Dublin, Leipzig, Rodos

Metal: Bakır

Çiçekler: Pembe gül, pembe karanfil, şebboy, menekşe

Ağaçlar: selvi, dişbudak, asma incir, elma, armut, kayısı badem, eğreltiotu

KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ:

Boğa'lar hedefleri doğrultusunda ilerlerken, tüm dikkatlerini toplayabilme yeteneklerinin yanında maddecilikleri ile tanınırlar. SAHİP olma onların yaşam gerçekleridir. Bireysel ilişkiler konusunda son derece güvenilir olan Boğa'lar, insanlara yardım etmekten hoşlanırlar. Yaşamları boyunca güven ararlar ve bu yüzden kendilerini riske atmazlar. Amaçladıkları işler konusunda gösterdikleri sabır, bazen diğer kişileri çatlatacak boyutlarda olabilir. Bütün bunlara rağmen çevresi tarafından aranılan, sıcakkanlı insanlardır. Sürekli somut konularla uğraşmayı severler, doğada bulunan olaylardan örneklemelerle işlerini başarılı bir şekilde yürütürler. Bu yüzden ruhsal olarak da doyumlu kişilerdir. Olayları organize ederlerken rahatlıklarını gözetirler ve kendilerinin zevklerine uygun olmasına önem verirler. Yaşamdaki isteklerini elde ettikleri zaman, hiçbir koşul onları başka yönlere çekemez. Parayı rahata ulaşmak için bir araç olarak görürler. Mal ve mülk edinme konusunda beceriklidirler. Finans ve yatırım konuları ilgilerini çeker.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:

Kısa boylu, sağlam bir boyun yapısına sahiptirler. Kısa bir boyun ve mahmur bakışlıdırlar. Esmer tenli olup, koyu ve sıcak bakışlı kişilerdir. Saçlar gür ve kıvırcık olabilir. Özellikle boğa kadınları genç yaşlarda çok güzel olmalarına karşın, ileri yaşlarda aşırı nişastalı yiyecekler tükettikleri için, yüz hatları hantallaşır ve kalın bir bedene sahip olurlar.

16 MAYIS BOĞA BURCU YÜKSELENİ NEDİR?

Yükselen burç kişinin doğduğu saate, dakikaya ve doğum yerine göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple aynı günde doğan herkesin yükseleni farklıdır. 16 Mayıs tarihli burcun yükselenini hesaplamak için kişinin doğum saatini bilmesi gerekmektedir.