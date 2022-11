28 Mayıs Hangi Burç Oluyor? 28 Mayıs Burcu, Yükseleni, Kadını ve Erkeğinin Özellikleri

Kişinin sahip olduğu burcu ve bu burcun hangi burç grubuna dahil olduğunu bilmesi, karakterini daha iyi anlamasını ve daha uyumlu yaşamasını sağlamaktadır. Bu nedenle 28 Mayıs hangi burç oluyor gibi soruların yanıtı merak edilmektedir. 28 Mayıs burcu özellikleri, yükseleni ve burç yorumu İkizler burcu için güncel olarak takip edilmektedir. İşte 28 Mayıs'ta doğmuş olanların burcu.

28 MAYIS'TA DOĞAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

28 Mayıs'ta dünyaya gelenler İkizler burcuna mensup olmaktadır. İkizler burcu 22 Mayıs ile 21 Haziran arasını kapsamaktadır. Bu tarihte doğanların burcu olan İkizler Hava grubuna dahildir.

İKİZLER BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Grup: Hava, erkek, pozitif, değişken

Yönetici Gezegen: Merkür

Renk: Sarı, gri, mavi, açık mavi, siyah

Uğurlu Taş: Akik

Şanslı Sayı: 5

Şanslı Gün: Çarşamba

Karşıt Burç: Yay

Şehirler: Londra, San Francisco, Yeni Delhi

Metal: Civa

Çiçekler: Mimoza, çiğdem, lavanta, açelya

Ağaçlar: Fındık, ceviz, mersin ağacı

28 MAYIS İKİZLER BURCU YÜKSELENİ NEDİR?

Yükselen burç kişinin doğduğu saate ve dakikaya göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple aynı günde doğan herkesin yükseleni farklıdır. 28 Mayıs yükseleni hesaplama için kişinin doğum saatini bilmesi gerekmektedir. Yükselen burcu İkizler olan kişiler kolay heyecanlanan, çabuk sıkılan bir yapıya sahiptir. Kolay sinirlenip, hızlı bir şekilde sakinleşen kişilerdir. Kişilikleri oldukça orijinaldir. Yani deyim yerindeyse, "Nev'i şahsına münhasır" kişilikleri vardır. Fikirleri ve düşünceleri oldukça iyidir. Bilime, mantığa, edebiyata ve sanata düşkün insanlardır. Bilgili ve konuşmasını bilen kişilerdir. İnsanlar ile konuşma ve anlaşma yetenekleri oldukça gelişmiştir, hatta bu konuda uzman olduklarını söyleyebiliriz. Yükselen burcu İkizler olan kişiler iradelerinde dengeli, amaçlarında kararlı kişilerdir. Ne kadar başarılı olabileceklerini çoğu insan göremez. Tüm bu özellikler, yükselen İkizler insanına ne yazık ki aşkta başarı getirmez. Aşk hayatları fazla dalgalıdır. Yükselen burcu İkizler olan kişilerin aşk hayatında, aynı anda birden fazla birliktelik olabilir. İş hayatında, sürekli hareketlilik arar ve meslek alanını buna göre seçer. Sıkıcı işler, yükselen İkizler'e göre değildir.

İKİZLER BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

İkizler burcu insanları hızlı düşüncelerine uygun çabuk hareket ederler. Aynı anda birkaç işi birden yapabilirler. Onların adapte olamayacakları iş yoktur. Bu yüzden değişik karakterli olmaları ile tanınırlar. Bu yapılarını her zaman görebilmek mümkündür. Son derece neşeli ve mutlu oldukları bir anda, aniden mutsuz olabilirler. Çevreleri tarafından sürekli yanlış anlaşılabilirler. Herhangi bir konuda bilgileri az bile olsa, bunu çok iyi gizlemeyi başarırlar. Aksine; kulaktan dolma duydukları bilgileri öyle ustaca anlatırlar ki, dinleyenler onları o işin uzmanı sanırlar. Pratik zekalarıyla, çekici ve akıllıdırlar. Bu nedenle onları tanımlayan sözcük 'Düşünüyorum' dur. Fakat, bu düşünceleri hep yeni arayışlara doğru yönelmiştir. Bu yüzden uzun soluklu çalışmalar onları yorar. Kendilerini iyi eğitmiş ikizler hoş ve zariflikleri ile yaşamı zevkli kılarlarken, eğitimsiz olanlar da yaşamı o kadar çekilmez hale getirirler. Kendi paralarına karşı tutumlu davranmalarına karşın, başkalarının paralarını kolayca harcayabilirler.

İKİZLER BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ

İkizler kadını için mantık çok önemlidir. Duygulardan önce mantığın gelişmesini bekler. Her şeyi dengede tutmaktan hoşlanır. Değişkenliği size ulaşılmaz gibi gelebilir. Eğer bu burçtan biri ile beraber olacaksanız, onun değişimlerine hazır olmalısınız. Genelde ilgisiz ulaşılmaz ve zor görünürler. Siz nerede hata yaptığınızı düşünürken, o sizin takıntılarınızı anlamak bile istemez. Eğer siz, rutin ve tansiyonu düşük bir ilişki hayal ediyorsanız, kesinlikle İkizler kadınından uzak kalmalısınız. Hele kaybetmeye alışkın değilseniz, ona sakın yaklaşmayın. Belleği de güçlü sayılmaz. Herkesi heyecanlandıran bir tartışma esnasında birden saçınızın yanlış yerden ayrılmış olduğuna veya yeni kazağınızın yerdeki halıya uymadığına karar verebilir. Duygular bakımından o da erkek İkizlere benzer. Flörtçü izlenimi bırakır ve sevgilisini de çok üzer. Erkekler onu havai ve ne yapacağı bilinmez biri olarak görür ama yine de beğenirler. Bu kadınla ilişki kurmayı isteyen kimse karşısında bir harem olduğunu bilmelidir. Yılın her günü başka bir kadındır o. Bu kadını beğenip beğenmemeniz de ona ayak uydurup uyduramamanıza bağlıdır tabii. İkizler kadını da, burcun erkeği gibi pek pratik biri değildir. Onun için kendisini çekip çevirecek birine ihtiyacı vardır. Ancak bunu belli etmeden yapmak gerekir. Zaten bu kadının durulup oturmasını yahut aşkı ciddiye almasını sağlamak yeteri kadar güçtür. Bu kadının sağlığıyla da ilgilenmek gerekir. Onun temiz hava, egzersiz ve uygun besinlere gereksinmesi vardır

İKİZLER BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

Hareketli ve değişken yapılarıyla dikkat çekmemeleri mümkün değildir. Sonsuz bir öğrenme isteği içinde oldukları için çevrelerine asla kayıtsız kalmaları mümkün değildir. Etrafınızda her an eğlenceli bir İkizler görmeniz mümkündür. Aşk yaşantıları daima bir soru işareti olup, kendisi dahil hiç kimsenin onun ne yaptığı konusunda belli bir fikri yoktur. Yaşam boyunca çevresini sorgulamaktan vazgeçmeyen bu ilginç kişilerin peşine takıldığınız zaman asla sıkılmaz hatta fazlasıyla eğlenebilirsiniz. Bir İkizler babası dünyanın en tatlı kişisidir. Çocukları için inanılmaz zevkli bir oyun arkadaşıdır. Çocukları büyüdükleri zaman bile onlara arkadaş muamelesi yaparlar. Sürekli babaları ile beraber olmak isteyen çocukları onu her zaman yanlarında bulamayabilir. Çünkü sürekli seyahat etmekten hoşlanırlar. Bugün ona en çılgın hediyeleri alabilirsiniz. Orijinal spor ayakkabılar, kaliteli bir güneş gözlüğü, renkli tişörtler, bluejeanler ve bir seyahat çantasına hayır demez.

28 MAYIS İKİZLER BURCU YORUMU

Duygusal anlarda doğru karar alamadığını düşünebilirsin. Hayatında ters giden konulara odaklanmak isteyeceksin. Kendi gücünün farkına varman gerekiyor. Yaşam alanında yapacağın değişiklikler, çalışma motivasyonunu artıracak. Duygusal hayatındaki yeni kararlar ile hayatını şekillendireceksin. Evliliğe yönelik düşünceler aklında yer etmeye başlayabilir.