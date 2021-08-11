Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 3 çocuğunu balkondan atan anneye tutuklama kararı
Giriş Tarihi: 11.8.2021 09:19

3 çocuğunu balkondan atan anneye tutuklama kararı

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
3 çocuğunu balkondan atan anneye tutuklama kararı

Van'ın Özalp ilçesinde 31 Temmuz gecesi 3 çocuğunu balkondan attıktan sonra intihar teşebbüsünde bulunan anne N.Ö.'ye Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında anne N.Ö. için "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanma kararı verildi.

Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan anne N.Ö; eşi ile telefonda konuşurken aralarında çıkan tartışmanın üzerine, önce 3 çocuğunu, ardından kendisini 3'üncü kattan aşağı atmıştı.

Olayı fark eden mahalle sakinleri sağlık ekiplerine haber vermiş, anne ve 3 çocuğu, Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp merkezinde tedavi altına alınmıştı.

Anne ve 2 çocuğun tedavisi sürerken bir çocuk taburcu edildi.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Olayın yaşanmasının ardından Özalp Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında, "Kasten adam öldürmeye teşebbüsten' ifadesi alınan N.Ö. hakkında tutuklama kararı çıktı.

Anne N.Ö. hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderileceği belirtildi. N.Ö.'nün avukatları ise karara itiraz edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
3 çocuğunu balkondan atan anneye tutuklama kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA