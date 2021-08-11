3 çocuğunu balkondan atan anneye tutuklama kararı

Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan anne N.Ö; eşi ile telefonda konuşurken aralarında çıkan tartışmanın üzerine, önce 3 çocuğunu, ardından kendisini 3'üncü kattan aşağı atmıştı.
Olayı fark eden mahalle sakinleri sağlık ekiplerine haber vermiş, anne ve 3 çocuğu, Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp merkezinde tedavi altına alınmıştı.
Anne ve 2 çocuğun tedavisi sürerken bir çocuk taburcu edildi.
SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Olayın yaşanmasının ardından Özalp Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında, "Kasten adam öldürmeye teşebbüsten' ifadesi alınan N.Ö. hakkında tutuklama kararı çıktı.
Anne N.Ö. hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderileceği belirtildi. N.Ö.'nün avukatları ise karara itiraz edecek.