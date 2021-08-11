3 ehliyet kullanan şoförlerin öldüren takograf hileleri





Hangi yol olduğuna göre değişmekle birlikte otobüsler için hız sınırı 80 ile 100 km olarak değişiyor. Bir şoförünse, maksimum 4.5 saatte bir 45 dakika mola vererek, en fazla 9 saat yol gitmesi gerekiyor. Takograflarda yapılan hileler ile bu veriler değiştiriliyor.