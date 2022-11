3 Nisan Hangi Burç Oluyor? 3 Nisan, Yükseleni, Kadını ve Erkeğinin Özellikleri

Kişinin sahip olduğu burcu ve bu burcun hangi burç grubuna dahil olduğunu bilmesi, karakterini daha iyi anlamasını ve daha uyumlu yaşamasını sağlamaktadır. Bu nedenle 3 Nisan hangi burç oluyor gibi soruların yanıtı merak edilmektedir. 3 Nisan burcu özellikleri, yükseleni ve burç yorumu Koç burcu için güncel olarak takip edilmektedir. İşte 3 Nisan'da doğmuş olanların burcu.

3 NİSAN'DA DOĞAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

3 Nisan'da dünyaya gelenler Koç burcuna mensup olmaktadır. Koç burcu 21 Mart ile 20 Nisan arasını kapsamaktadır. Bu tarihte doğanların burcu olan Koç Ateş grubuna dahildir.

KOÇ BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Grup: Ateş/erkeksi/değişken

Yönetici Gezegen: Mars

Renk: Ateş kırmızı, narçiçeği

Uğurlu Taş: Pırlanta, yakut, ameist, demir

Şanslı Sayı: 9

Şanslı Gün: Salı

Karşıt Burç: Terazi

Şehirler: Floransa, Verona, Marsilya, Birminghom, Saragosa

Metal: Demir

Çiçekler: Lale, gelincik, renkli sardunya, hanımeli

Ağaçlar: Karaçam, selvi, akdiken

3 NİSAN KOÇ BURCU YÜKSELENİ NEDİR?

Yükselen burç kişinin doğduğu saate ve dakikaya göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple aynı günde doğan herkesin yükseleni farklıdır. 3 Nisan yükseleni hesaplama için kişinin doğum saatini bilmesi gerekmektedir. Yükselen burcu Koç olan kişilerin, yöneticilik özellikleri gelişmiştir. Tam anlamıyla öncü kişilerdir. İstediklerini, istemediklerini bilir ve ona göre davranır. Macerayı seven, cesur kişilerdir. Bir anda sinirlenebilir ancak uzun süre kin tutmaz. Gelenekler ile yaşamaya alışık değildir, sürekli yeniliklerin peşinden koşar. Düşüncelerini zorla da olsa başkalarına kabul ettirir. Bakış açıları sürekli değişim gösterir, ilerisini düşünen görüşleri vardır. İnandığı şeyin gerçekliğinden son derece emindir, başka gerçeklerin olduğunu pek düşünmek istemez, hatta akıllarına gelmez. Gezmeyi seven kişilerdir, neden olduğunun pek önemi yoktur. İş, gezi veya ziyaret olabilir. Sürekli ev değiştirmek isteyen, hatta şehir veya ülke değiştirmek isteyen arzuları vardır.

KOÇ BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Koç, Burçlar kuşağının ilk burcudur. Hareketli ve enerjik oluşları ile tanınırlar. Egoları çok fazla gelişmiştir. BEN, onların aynası olmuştur adeta. Bu burçta doğanlar çok pratiktirler. Olaylar karşısında coşkularını gizleyemezler. Yaşam yolunda canlılıklarını ve atılganlıklarını yitirmeden heyecanla ilerlerler. Merak ettikleri konularda olabildiğince yaratıcılardır. Amaçları doğrultusunda ilerlerken, kendilerini eylemleri ile kanıtlamak isterler. Eğer Koç'lar girişimde bulunacakları zaman izleyecekleri rotayı ayrıntıları ile planlarsa, enerjik yapılarının da yardımı ile daha da üretken olabilirler. Bencilliklerinden kaynaklanan sabırsızlıkları ve söz dinlemez yaratılışları yüzünden zaman zaman güç durumlara düştükleri de olur. Böyle anlarda başladıkları işlerini sonuçlandırmadan bırakırlar. Konuşmaları abartılıdır, bazen gerçekleri değiştirerek anlatırlar. Kavrama yetenekleri fazla olan Koç'lar yaşam sahnesinin başrolünde olmayı tercih ederler. Aşırı kıskanç ve bağımsızlıklarına düşkün olurlar.

KOÇ BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ

İhtiyatsız, coşkulu ve dik kafalı olan Koç kadınları için yaşam göründüğü kadar kolay değildir. Tutkulu ve idealist yapınızı her zaman vurgulayacak bir yaşam biçimini benimserken, himayeci ve korumacı içgüdünüzü ön plana çıkaran bir eş arar, size kafa tutacak bir sevgilinin özlemini duyarsınız. İlişkilerinizde son derece kıskanç bir yapı sergilersiniz. Tutkularınız derin, hisleriniz içtendir. Erkeğinizin iyi ve kötü gününde daima yanında oluşunuz, sizi ideal bir iş yapar. Yaşamınızda çocuklarınızın önemi çok büyüktür. Onlarla iyi geçinir ve onlara büyülü bir dünya yaratırsınız.

KOÇ BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

Bu kişiler oldukça çekici ve etkileyicidirler. Otoriterdirler. İstekleri gerçekleştirme konusunda engel tanımazlar. Aynı zamanda cüretkardırlar. Karşı tarafı avlaması gereken bir av olarak görürler. Bir Koç'la ilişki yaşamak o kadar kolay değildir. Eğer uzun süreli bir beraberlik planlıyorsanız, her an her şeye hazır olmalısınız. Heyecanlı ve meydan okuyan bir kişilikleri vardır. Yaşamlarında ikinci olmaktan nefret ettikleri için de, beraberliklerine kendi damgalarını vuran Koç'ların yanında olmak bile başlı başına bir olaydır. Disipline gelemeyen araştırmacı ruhlarının derinliklerinde, onlara eşlik edecek bir sevgiliye gereksinim duyarlar ve yaşamlarında duygularıyla yarışırlar. Bağımsız kişiliklerinin sürekli sevgi ile beslenmeye ihtiyaçları vardır. Aşkta zafere ulaşmak isterler. Daha genç yaşlarda kafasındaki kişinin tipi ve kişiliğini şekillendirmiştir. Kıskançlık, onun duygularını besleyeceği için, bu özelliklerinden sıyrılmalarını beklememelisiniz. Gururludur ve kırıldığı zaman kolay affetmez. Sürekli övgüye ve takdir edilmeye ihtiyaç duyarlar.

3 NİSAN KOÇ BURCU YORUMU

Bu hafta karşınıza maddi ve manevi çeşitli sürprizler çıkacak. Bu fırsatları değerlendirmeniz halinde gelecek güzel şeyleri getirecek. Bugün ve önümüzdeki günlerde konuşurken kelimeleri dikkatli seçmeye özen göstermelisiniz. Ani gelişmelerle, krizli konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Hafta sonunda burcunuzda gerçekleşecek yeniay ile imajınızı yenilemek isteyebilirsiniz. Fikirlerinizi daha iyi yansıtacak bir tarzı hem dolabınıza hem de hayatınıza entegre edebilirsiniz. İlişkiler açısından da oldukça şanlısınız. Ciddi kararlar alabilir, ilişkileriniz ve ortaklıklarınızı ileriye taşıyabilirsiniz.